Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он отметил, что вблизи Купянска вообще не было никакого "прорыва" оккупантов.

Какая ситуация на Купянском направлении

Свитан отметил, что на Купянском направлении россияне прошли несколько километров западнее. Данный плацдарм нами не удерживался в прямом смысле этого слова, поэтому линий обороны как таковых там не было.

Просто этот плацдарм хорошо простреливался нашей артиллерией,

– подчеркнул полковник запаса.

По его словам, там стоит определенное количество наших батарей, перекрывающих такие плацдармы перекрестным огнем. Любой выход оккупантов за линию их нынешнего пребывания вызывает огонь сразу с трех сторон – во фронт и с флангов.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Боевые действия вблизи Купянска

Полковник запаса объяснил, что означает "большой прорыв" россиян вблизи Купянска, о котором они начали заявлять. Российские захватчики прошли на несколько километров, углубились в нашу линию обороны.

Мы подождали, пока они туда втянутся, а затем накрыли боеприпасами, включая и кассетными,

– сказал Свитан.

Ситуация на Купянском направлении фронта / Скриншот Deep State

Так что, заметил он, вообще не стало никакого "прорыва". Мы там тоже пока не находимся, потому что нет смысла. Это такой участок, который можно и нужно удерживать с помощью артиллерии.

Если, по его словам, россияне вот так будут бродить и попадать под наши удары, то это будет ловушкой, артиллерийским капканом.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко