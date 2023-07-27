Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він зауважив, що поблизу Куп'янська взагалі не було ніякого "прориву" окупантів.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Світан зазначив, що на Куп'янському напрямку росіяни пройшли декілька кілометрів на захід. Цей плацдарм нами не втримувався у прямому сенсі цього слова, тому ліній оборони як таких там не було.

Просто цей плацдарм добре прострілювався нашою артилерією,

– наголосив полковник запасу.

За його словами, там стоїть певна кількість наших батарей, які перекривають такі плацдарми перехресним вогнем. Будь-який вихід окупантів за лінію їхнього нинішнього перебування спричиняє вогонь одразу з трьох боків – у фронт та з флангів.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Бойові дії біля Куп'янська

Полковник запасу пояснив, що означає "великий прорив" росіян поблизу Куп'янська, про який вони почали заявляти. Так, російські загарбники пройшли на декілька кілометрів, заглибилися у нашу лінію оборони.

Ми почекали, поки вони туди втягнуться, а потім накрили боєприпасами, включаючи й касетними,

– сказав Світан.

Ситуація на Куп'янському напрямку фронту / Скриншот Deep State

Тож, зауважив він, узагалі не стало ніякого "прориву". Ми там теж наразі не перебуваємо, тому що немає сенсу. То така ділянка, яку можна й потрібно утримувати за допомогою артилерії.

Якщо, за його словами, росіяни ось так тинятимуться і потраплятимуть під наші удари, то це буде пасткою, артилерійським капканом.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко