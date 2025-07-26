Последовательная попытка прорыва: как защитники отбили механизированный штурм россиян под Покровском

Украинские защитники продолжают сдерживать врага в Донецкой области. Впервые за долгое время на Покровском направлении противник совершил механизированный штурм, привлекая тяжелую технику для прорыва оборонительных порядков Сил обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Там проанализировали видео отражения российской атаки бойцами 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской от 26 июля.

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Что происходит возле Покровска?

Очередной штурм оккупантов на Покровском направлении сорвали слаженные действия артиллерии и сил беспилотных систем.

Впервые за долгое время враг бросил в бой бронетехнику – и снова напрасно. Вся вражеская колонна была уничтожена. Покровск стоит,

– написали в 155-й ОМБр.

Отражение штурма на Покровском направлении: смотрите видео

Ситуацию проанализировали в DeepState, где штурм считают последовательной попыткой прорыва после предыдущего захода группы пехоты в Покровск.

Однако неизвестно, почему для атаки россияне выбрали район села Шевченко, а не Зверево, где ранее они нашли слабое место в обороне.

Однако украинские бойцы отбили атаку с техникой, которая уже давно является легкой целью для экипажей FPV-дронов, особенно на открытой местности,

– пишут аналитики.

Они также предупреждают, что стоит ожидать и быть готовыми к "подобным акциям", хотя, вероятнее всего, противник будет все же давить своим крупнейшим ресурсом – пехотой.

Напомним, по состоянию на 22:00 субботы, 26 июля, на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. Еще на 5 локациях бои продолжались.