Россияне пытаются перерезать трассу Покровск – Константиновка, – ОСУВ "Хортица"

В Донецкой области под самым городом Покровск ситуация остается стабильной. Впрочем, россияне пытаются перерезать трассу Покровск – Константиновка, однако им оказывают сопротивление.

Об этом в четверг, 27 марта сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какую трассу пытаются перерезать россияне

По его словам, сейчас российские войска пытаются активно продвигаться в направлении трассы Покровск – Константиновка, где их недавно отбросили украинские военные, и стремятся ее пересечь.

Это уже где-то на полпути от одного до другого города, это не город, это фактически поля и небольшие населенные пункты, и вот там они пытаются сейчас прилагать усилия, чтобы ее перерезать и соответственно им оказывается сопротивление,

– заявил спикер.

Также он добавил, что ситуация под Покровском – стабильная.

Напомним, по состоянию на 27 марта ВСУ отбросили врага в поселке Котлино Донецкой области. Населенный пункт расположен под Покровском, где уже несколько месяцев продолжаются одни из самых ожесточенных боев.