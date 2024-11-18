России пришлось изменить план кампании на востоке Украины из-за устойчивой обороны Покровска, – ISW

Уже более полугода в районе Покровска Россия ведет наступательные операции для захвата города, однако ВСУ до сих пор сдерживают врага там. На фоне таких неожиданных для врага сложностей Москва решила изменить свой подход к военной кампании в Донецкой области.

Так, хоть оккупанты имели последовательное продвижение в западной части Донецкой области, однако они не смогли оккупировать Покровск после 8 месяцев наступательных операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

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Россиянам приходится смещать приоритеты

Как считает автор отчета Анжелика Эванс, оборонительные операции в сочетании с ограничениями российских стратегических и оперативных резервов живой силы и материальных средств заставили врага отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

Эксперты отметили, что в целом россияне начали наступление на Покровск в тот момент, когда Украина имела значительные ограничения в ресурсах, в частности после приостановления помощи со стороны США осенью 2023 года. В то же время оборона Покровска продолжается благодаря интеграции успешных инноваторов и операторов БПЛА с наземными силами.

Несмотря на вышеупомянутое, как пишет ISW, сейчас российское военное командование пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово, которое врагу недавно удалось оккупировать, и выровнять линию фронта к западу от Курахово и к северу от Угледара.

Операции украинских беспилотников продолжают играть решающую роль в сдерживании российских механизированных маневров и препятствовании российским войскам в полной мере использовать текущие ограничения живой силы Украины,

– говорится в отчете.

Поэтому скорее всего враг перенаправит свои усилия на продвижение на, вероятно "наименее значимом с точки зрения оперативности секторе линии фронта". Специалисты говорят, что это является положительным показателем способности Украины продолжать борьбу в этой войне, несмотря на вызовы для нашего государства.

По данным ISW, Силам обороны Украины удалось остановить основные наступательные усилия России во время кампании лето-осень 2024 года, и заставить российское военное командование потратить значительные ресурсы и время на наступление, которое не приблизило врага ближе к их главной оперативной цели.

Эта публично задекларированная Москвой цель, в частности, предусматривает выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупантам, среди прочего, важен захват Покровска, что является основной оперативной целью в военной кампании России на востоке Украины.