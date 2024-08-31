Подходит критический момент: что происходит на Покровском направлении
На Покровском направлении сложная ситуация. В последние дни несколько возросли темпы продвижения российских оккупантов.
Сейчас на Покровском направлении приближается критический момент. Это 24 Каналу отметил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
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Враг инвестирует очень много ресурсов
Алексей Мельник отметил, что российские захватчики сейчас инвестируют очень много ресурсов в Покровское направление. По его мнению, таким образом враг может окончательно истощить свой потенциал или достичь оперативного успеха.
Темпы продвижения россиян в последние дни выросли. Если сейчас анализировать оценки и информацию из разных источников, то действительно там, видимо, подходит критический момент. Потому что обе стороны истощены,
– сказал он.
Заметим, что на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.