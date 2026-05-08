Россияне разбрасывали мины из РСЗО: боец ВСУ рассказал, как потерял ногу в разведке под Покровском

Враг активно использует дроны и артиллерию, после этого проводит наступления живой силой. Ситуация на Покровском направлении по сей день сложная, противник не прекращает давление, пытается штурмовать регулярно и истощать украинских защитников.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир ВБпАК танкового батальона 31 бригады Владислав Мазай, добавив, что когда наступает неблагоприятная погода, туман или дожди, российские бойцы пытаются этим воспользоваться, быть незаметными и продвинуться. СОУ активно этому противодействуют.

Россияне устанавливают дроны-ждуны

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов заметил на том, что на Покровском отрезке фиксируется много дронов-ждунов. Они призваны повредить логистику.

Они бьют по нашей логистике, поэтому мы стараемся принимать меры, чтобы их уничтожать,

– озвучил Мазай.

По его словам, российские оккупанты несут на этом отрезке фронта большие потери. Противник пытается проводить штурмы, зато Силы обороны активно противодействуют и продолжают удерживать свои позиции.

К сведению! Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что оккупанты предпочитают закрепиться в Покровске и Гришино, а также имеют целью продвинуться от Родинского до Белицкого. Он отметил о значительных потерях российской армии на Покровском отрезке фронта. В течение апреля противник потерял более 1700 человек погибшими и почти 400 ранеными. Также удалось "отминусовать" 3,5 тысячи вражеских беспилотников самолетного типа.

Во время разведки получил тяжелое ранение

Командир ВБпАК поделился, что защищая Покровск, получил тяжелое ранение – потерял нижнюю конечность. Вспоминает, что тогда его переместили вместе с батальоном в поддержку 32-й бригаде. Владислав Мазай в тот период выполнял задачи как разведчик.

Говорит, что российские войска заметили его и начали массированную атаку по украинской позиции. Он вместе с собратьями перешел в безопасное укрытие и договорился с комбатом, что пойдет в ночную разведку, чтобы найти другую позицию для дальнейших действий. Ведь тогда враг осуществлял большие накаты.

Мы пошли в разведку. Враг перед этим разбрасывал противопехотные мины с РСЗО. Подойдя к точке, которую я отметил на карте, произошел подрыв. Я увидел, что у меня нет ноги. В правую ногу получил 5 осколочных ранений, затянул турникет и ожидал помощи. Нас быстро эвакуировали. Я тогда был в составе 93-й бригады,

– рассказал Владислав Мазай.

Пройдя лечение, военный пополнил ряды 31-й бригады, где создано молодое подразделение дронаров. Владислав Мазай сейчас занимается тем, что учит новобранцев управлять беспилотниками.

