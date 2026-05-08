Про це в етері 24 Каналу розповів командир ВБпАК танкового батальйону 31 бригади Владислав Мазай, додавши, що коли настає несприятлива погода, туман чи дощі, російські бійці намагаються цим скористатися, бути непомітними й просунутися. СОУ активно цьому протидіють.

Росіяни встановлюють дрони-ждуни

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів зауважив на тому, що на Покровському відтинку фіксується багато дронів-ждунів. Вони покликані пошкодити логістику.

Вони б'ють по нашій логістиці, тому ми намагаємося вживати заходів, аби їх знищувати,

– озвучив Мазай.

З його слів, російські окупанти несуть на цьому відрізку фронту великі втрати. Противник намагається проводити штурми, натомість Сили оборони активно протидіють та продовжують утримувати свої позиції.

До відома! Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів, що окупанти воліють закріпитися в Покровську і Гришиному, а також мають на меті просунутися від Родинського до Білицького. Він зазначив про значні втрати російської армії на Покровському відрізку фронту. Протягом квітня противник втратив понад 1700 осіб загиблими й майже 400 пораненими. Також вдалося "відмінусувати" 3,5 тисячі ворожих безпілотників літакового типу.

Під час розвідки отримав важке поранення

Командир ВБпАК поділився, що боронячи Покровськ, отримав важке поранення – втратив нижню кінцівку. Пригадує, що тоді його перемістили разом з батальйоном на підтримку 32-й бригаді. Владислав Мазай у той період виконував завдання як розвідник.

Каже, що російська війська помітили його і почали масовану атаку по українській позиції. Він разом з побратимами перейшов у безпечніше укриття і домовився з комбатом, що піде в нічну розвідку, аби знайти іншу позицію для подальших дій. Адже тоді ворог здійснював великі накати.

Ми пішли в розвідку. Ворог перед цим розкидав протипіхотні міни з РСЗВ. Підійшовши до точки, яку я відзначив на карті, стався підрив. Я побачив, що в мене нема ноги. У праву ногу отримав 5 осколкових поранень, затягнув турнікет і очікував на допомогу. Нас швидко евакуювали. Я тоді був у складі 93-ї бригади,

– розповів Владислав Мазай.

Пройшовши лікування, військовий поповнив лави 31-ї бригади, де створений молодий підрозділ дронарів. Владислав Мазай зараз займається тим, що навчає новобранців керувати безпілотниками.

