Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир ВБпАК танкового батальона 31 бригады Владислав Мазай, добавив, что когда наступает неблагоприятная погода, туман или дожди, российские бойцы пытаются этим воспользоваться, быть незаметными и продвинуться. СОУ активно этому противодействуют.
Россияне устанавливают дроны-ждуны
Командир взвода беспилотных авиационных комплексов заметил на том, что на Покровском отрезке фиксируется много дронов-ждунов. Они призваны повредить логистику.
Они бьют по нашей логистике, поэтому мы стараемся принимать меры, чтобы их уничтожать,
– озвучил Мазай.
По его словам, российские оккупанты несут на этом отрезке фронта большие потери. Противник пытается проводить штурмы, зато Силы обороны активно противодействуют и продолжают удерживать свои позиции.
К сведению! Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что оккупанты предпочитают закрепиться в Покровске и Гришино, а также имеют целью продвинуться от Родинского до Белицкого. Он отметил о значительных потерях российской армии на Покровском отрезке фронта. В течение апреля противник потерял более 1700 человек погибшими и почти 400 ранеными. Также удалось "отминусовать" 3,5 тысячи вражеских беспилотников самолетного типа.
Во время разведки получил тяжелое ранение
Командир ВБпАК поделился, что защищая Покровск, получил тяжелое ранение – потерял нижнюю конечность. Вспоминает, что тогда его переместили вместе с батальоном в поддержку 32-й бригаде. Владислав Мазай в тот период выполнял задачи как разведчик.
Говорит, что российские войска заметили его и начали массированную атаку по украинской позиции. Он вместе с собратьями перешел в безопасное укрытие и договорился с комбатом, что пойдет в ночную разведку, чтобы найти другую позицию для дальнейших действий. Ведь тогда враг осуществлял большие накаты.
Мы пошли в разведку. Враг перед этим разбрасывал противопехотные мины с РСЗО. Подойдя к точке, которую я отметил на карте, произошел подрыв. Я увидел, что у меня нет ноги. В правую ногу получил 5 осколочных ранений, затянул турникет и ожидал помощи. Нас быстро эвакуировали. Я тогда был в составе 93-й бригады,
– рассказал Владислав Мазай.
Пройдя лечение, военный пополнил ряды 31-й бригады, где создано молодое подразделение дронаров. Владислав Мазай сейчас занимается тем, что учит новобранцев управлять беспилотниками.
В ночь на 6 мая в Покровской агломерации российские войска нарушили режим тишины, который был объявлен Украиной. В течение суток оккупанты совершил 28 обстрелов, в частности нанесли авиаудары с использованием КАБов. Враг продолжает действовать активно на этом направлении и проводит перегруппировку в Покровске и Мирнограде, а также на подступах к этим городам.
Российские войска пытаются сконцентрировать больше сил и активнее продвигаться. В основном оккупанты действуют малыми пехотными группами по 1 – 3 человека, военную технику почти не используют, ведь она сразу еще на подходах попадает под атаку украинских беспилотников. Главный сержант 12 бригады "Азов" НГУ Игорь Шелепйонок сообщил, что украинские защитники смогли стабилизировать линию фронта. Вражеские силы оказываются СОУ в местах, где скрывались, и уничтожают. В частности зачистка была проведена в селе Золотой Колодец, как результат – 30 российских захватчиков оказались в плену.
В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ сообщили, что российская армия пытается выжать украинских защитников с севера Покровска и двигаться дальше в сторону поселка Шевченко. Для этого россияне пробуют усилить свою группировку и сосредоточить больше техники в южной части города. В районе Гришино противник интенсивно действует, фиксируются его попытки осуществить маневр с северо-восточной части села на север от Покровска.