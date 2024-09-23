В районе Покровска ситуация лучше, но появились серьезные угрозы на других направлениях, – Шарп

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Еще несколько недель назад самым горячим направлением был Покровский. Однако сейчас ситуация изменилась.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что продолжают обостряться события на нескольких участках фронта в Донецкой области. В то же время россияне не отказались от планов захватить Покровск и стягивают резервы на это направление.

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Есть большая опасность

"За последние недели в районе Покровска ситуация лучше, однако появились серьезные угрозы на других направлениях. А именно – южнее – вблизи Селидово, Украинска, который был потерян, Курахово и Угледара", – объяснил военный обозреватель.

Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек имеет большую опасность для украинских сил, – есть охват и полуохват. Существует угроза оперативного окружения.

Соответственно украинскому командованию нужно взвешивать перспективы по резкому изменению ситуации на конкретном участке. Это возможно сделать, по его мнению, только благодаря применению резервов, с которыми могут быть проблемы. Еще один вариант – отступить, чтобы избежать окружения.

По линии фронта сформировались два выступа – в районе Невельского и Угледара, который очень долго и эффективно оборонялся, однако сегодня находится под угрозой охвата с трех сторон,

– отметил Давид Шарп.

Также, по его словам, тяжелые бои продолжаются в Торецке и в районе Часового Яра, где есть попытки обойти этот укрепрайон с разных сторон – с севера и с юга, форсируя канал Северский Донец – Донбасс.

На всех этих участках ситуация остается тяжелой, и нельзя надеяться на то, что она категорически исправлена,

– подчеркнул военный обозреватель.

К теме. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал, что враг намерен взять в кольцо Курахово и Угледар, обойдя Курахово с севера и Угледар – с двух сторон. В Угледаре у россиян, по его словам, было продвижение вблизи шахты "Южнодонбасская" – севернее города. Однако, как отметил Кононученко, "нельзя утверждать, что это направление потеряно".

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте