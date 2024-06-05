Давление россиян сильное, – полковник запаса оценил ситуацию на Покровском направлении

Шансы россиян достичь своих целей на Покровском направлении зависят от сопротивления ВСУ. Там есть серьезная линия обороны – вторая.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что говорится о гряде Очеретино – Карловка – Курахово. Там повышение рельефа на несколько десятков метров.

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Смогут ли ВСУ удержать фронт

Перед этой грядой есть сеть водоемов. Водные препятствия довольно-таки подходят для обороны.

Если мы выйдем, нам придется отойти на эту гряду. На ней мы сможем остановить российские войска, если будет такая задача и будет достаточно сил и средств на этом направлении,

– подчеркнул Свитан.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Какую цель преследует Россия

Сейчас россияне продавливают фронт. Украинские войска, по словам военного эксперта, проседают на нескольких направлениях. Оккупанты подошли почти к Карловке и движутся в сторону Курахово. Также враг пытается выйти из Новомихайловки на трассу Константиновка – Угледар и перерезать одну из основных линий снабжения ВСУ.

"Давление довольно-таки сильное. Они за сутки более сотни атак организовуют", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Это свидетельствует о серьезности намерений врага и его стратегическом замысле – пытаться растянуть по линии фронта украинские войска – начиная от Кинбурнской косы и аж до города Сумы. Захватчики хотят продавить ВСУ до уровня Покровск – Белополье.

"Мы понимаем этот процесс. Все будет зависеть от мастерства нашего Главнокомандующего, Генштаба наших войск и однозначно от наличия сил и средств для удержания россиян на этом направлении", – добавил летчик-инструктор.

Что происходит на фронте