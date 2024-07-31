Покровское направление требует внимания всех, – волонтер рассказала о наступлении врага на город

Покровское направление остается одним из самых сложных и горячих на линии фронта. Враг продвинулся в направлении Прогресса, возле Веселого, Тимофеевки, Желанного, Новоселовки Первой, Яснобродовки.

Оккупанты имеют продвижение с помощью поддержки значительного количества авиации, преимущества в живой силе. Об этом 24 Каналу рассказала волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная.

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Огромные ресурсы врага

Яна Статная отметила, что враг имеет огромное количество ресурсов. Захватчики применяют все вооружение, которое имеет российская армия. Все летит на позиции украинских защитников, подъездные, логистические пути, окраины, мирные города и села. В частности, почти круглосуточно атакуют вражеские дроны. Также управляемые авиабомбы, против которых ВСУ не имеют противодействия.

Такие точки, как Новоселовка Первая, Яснобродовка, Веселое, Ивановка, Тимофеевка, Прогресс, Воздвиженка – это не просто населенные пункты Покровского района. Это сейчас те точки, где наиболее сложно, горячо. В общем Покровское направление требует сосредоточения, внимания всех украинцев,

– подчеркнула она.

Захват села Прогресс: главное

Ночью 21 июля российские захватчики захватили село Прогресс в Покровском районе. Впоследствии это подтвердили в ОСГВ "Хортица". Там отметили, что оттуда пытаются выбить российских военных.

После этого возникла угроза окружения украинских бойцов между Прогрессом и Лозоватским. Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады попали в полное окружение 24 июля. К счастью, нашим защитникам с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил удалось вырваться из окружения в полном составе.