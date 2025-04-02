Главный фактор стабильности: сержант ВСУ сказал, что позволяет держать позиции на фронте

Ситуация на поле боя не изменилась, она остается сложной. ВСУ держат фронт круглосуточно. Украинские защитники готовятся к любым наступлениям врага, накапливают материальный ресурс, беспилотники, готовят личный состав к отражению штурмов, роют окопы и так далее.

Сейчас один из основных факторов, на котором стоит фронт – это дроны. Такое мнение 24 Каналу озвучил сержант материального обеспечения 93 бригады Тарас "Варяг".

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"По моему мнению, в основном сейчас 80%, на чем стоит фронт – это именно беспилотные авиационные средства, сбросы, FPV-дроны, роботизированные системы. Мы стараемся накапливать их", – сказал он.

К слову, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, какого оружия станет больше в Украине. По его словам, среди них – дроны на оптоволокне, которые способствуют более эффективному уничтожению врага.

Враг постоянно учится

Тарас "Варяг" отметил, что захватчики постоянно учатся. Они постоянно придумывают что-то новое, чтобы более эффективно заходить в боевые порядки Сил обороны Украины. Наши бойцы делают все возможное и невозможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Из каких-то ноу-хау за прошедшее время, из того, что я знаю, то как будто ничего нового не происходит. Мы стоим в обороне и уничтожаем максимальное количество врага, которое можем, пытаемся сохранить максимальное количество квадратных метров нашего государства, максимальное количество жизней наших военнослужащих,

– подчеркнул он.

По словам сержанта материального обеспечения 93 бригады, ВСУ нужны дроны, большое количество добровольцев, чтобы еще более эффективно выполнять свои боевые задачи.