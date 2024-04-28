Однако все равно еще рано говорить о стабилизации фронта, ведь еще на время врагу хватит ресурсов для наступления. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.
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Наступательного потенциала врагу пока хватит
Давид Гендельман отметил, что продвижение россиян в последние месяцы не очень велико, если учитывать формат войны, который длится последние полтора года. Продвижение врага одновременно на нескольких направлениях происходит прежде всего из-за нехватки снарядов и людей на фронте.
На нехватку артиллерийских боеприпасов и определенное вооружение повлияла задержка помощи от США. Сейчас Конгресс проголосовал за пакет помощи, а американский президент Джо Байден подписал его. Возможно, в течение мая можно будет увидеть какие-нибудь поставки от США.
Закон о мобилизации принят и вступит в силу 18 мая. Пока на фронте не появится достаточное количество мобилизованных украинцев, вряд ли удастся стабилизировать ситуацию в поле боя.
Можно сказать, что пока вряд ли можно ожидать краха фронта, большого прорыва. Но учитывая, что практически каждый день на нескольких участках фронта есть хоть какое-то российское продвижение, пока рано говорить о стабилизации,
– сказал военный эксперт.
По его словам, пока рано говорить о том, что в ближайшее время украинская армия везде остановит продвижение оккупантов. На какое-то время российского наступательного потенциала еще хватит.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что горячей остается ситуация на Авдеевском направлении. Также россияне давят на Лиманском и Купянском направлениях. В целом за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал об обстановке в зоне боевых действий. Он сообщил, что сейчас ситуация на фронте обострилась. Враг активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях– имеет тактические успехи.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин 27 апреля заявил, что российским захватчикам удалось прорваться в Очеретино. Чтобы развить тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг привлек четыре бригады российской армии. Часть поселка Очеретино, в которой находятся российские военные, находится под огневым контролем ВСУ.