Штурмуют напугано, – боец ВСУ рассказал, как Россия издевается над своим войском

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия. Они постоянно пытаются обстреливать дороги, брать под контроль логистические пути ВСУ. Однако у врага ничего не получается.

Захватчики используют огромное количество артиллерии, управляемых авиабомб, дронов и так далее. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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"Враг продолжает штурмовые действия и пытается найти методы для того, чтобы получить какие-то минимальные достижения. При этом личный состав врага идет на штурм напугано. Мы знаем от пленных, что их заставляют идти на штурм под предлогом "или идешь штурмовать, или идешь условно на яму, или тебя застрелят" и тому подобное. У них есть заградительные отряды", – сказал он.

В частности, несколько дней назад по населенному пункту, где бригада "Рубеж" держит оборону, прилетело шесть КАБов. К счастью, обошлось без жертв. В общем последние 4 – 5 дней враг очень активно штурмовал позиции украинских защитников.

Беспилотными авиационными комплексами было уничтожено или ранено примерно взвод захватчиков. То есть силы бригады пытаются делать все для того, чтобы враг не мог даже подойти к нашим позициям. Мы стараемся их уничтожать еще на подходах,

– подчеркнул командир.

Оккупантов ждет один результат

Андрей Отченаш отметил, что на направлении, где работает 4-я бригада "Рубеж", большинство воинов врага – это мобилизованные. Есть оккупанты, которых мобилизовали буквально несколько дней назад. Но в то же время среди россиян есть достаточно профессиональных военных, которые умеют воевать. Они показывают, как проводить определенные штурмовые действия, а позади них движутся плохо подготовленные захватчики.

Попадали в плен россияне, которых мобилизовали в начале мая. Уже 14 мая они были в плену. Их не готовили, им ничего не давали. На следующий же день начинается штурм с абсолютно профессиональных военных, которые действуют совершенно по-другому, очень грамотно, профессионально. Это меняется. День могут быть условные "иванушки", которые идут умирать. На следующий день – профессиональные военные,

– объяснил военный.

Как рассказывают пленные, российское командование говорит им: "Или занимаете позиции ВСУ, или умираете здесь". То есть получается, что оккупантов в любом случае ждет один результат.