Загарбники використовують величезну кількість артилерії, керованих авіабомб, дронів і так далі. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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"Ворог продовжує штурмові дії і намагається знайти методи для того, щоб отримати якісь мінімальні досягнення. При цьому особовий склад ворога йде на штурм налякано. Ми знаємо від полонених, що їх змушують іти на штурм під приводом "або йдеш штурмувати, або йдеш умовно на яму, або тебе застрелять" тощо. У них є загороджувальні загони", – сказав він.

Зокрема, кілька днів тому по населеному пункті, де бригада "Рубіж" тримає оборони, прилетіло шість КАБів. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом останні 4 – 5 днів ворог дуже активно штурмував позиції українських захисників.

Безпілотними авіаційними комплексами було знищено або поранено приблизно взвод загарбників. Тобто сили бригади намагаються робити усе для того, щоб ворог не міг навіть підійти до наших позицій. Ми намагаємося їх знищувати ще на підходах,

– підкреслив командир.

Окупантів чекає один результат

Андрій Отченаш зазначив, що на напрямку, де працює 4-та бригада "Рубіж", більшість вояк ворога – це мобілізовані. Є окупанти, яких мобілізували буквально декілька днів тому. Але водночас серед росіян є достатньо професійних військових, які вміють воювати. Вони показують, як проводити певні штурмові дії, а позаду них рухаються погано підготовлені загарбники.

Потрапляли у полон росіяни, яких мобілізували на початку травня. Вже 14 травня вони були у полоні. Їх не готували, їм нічого не давали. На наступний же день починається штурм з абсолютно професійних військових, які діють абсолютно по-іншому, дуже грамотно, професійно. Це змінюється. День можуть бути умовні "іванушки", які йдуть вмирати. На наступний день – професійні військові,

– пояснив військовий.

Як розповідають полонені, російське командування каже їм: "Або займаєте позиції ЗСУ, або помираєте тут". Тобто виходить, що окупантів у будь-якому випадку чекає один результат.