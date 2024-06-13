Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що така відмова демонструє розбіжність між пропагандистськими заявами про повагу до російських військових та реальними діями влади. На його думку, така поведінка чиновників може ще більше загострити ситуацію.

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Революція у Росії

Російська пропаганда всіма силами намагається нав'язати суспільству начебто позитивні явища усередині країни, мовляв, вони пов'язані із владою та війною проти України. Однак, на думку політтехнолога, всю зверхність та негатив, які пронизують російських чиновників важко приховати.

Будь-яке внутрішнє незадоволення революції не зробить, проте такому явищу передує період відчуження народу від влади, що і відбувається зараз,

– наголосив він.

Аббас Галлямов вважає, що період, коли у Росії всі начебто позитивні характеристики влади, зокрема патріотизм, сила чи перемога над ворогами, зникають. На їхньому місці з'являються протилежні настрої, адже міністр оборони Росії відмовився зустрітись із дружинами та матерями мобілізованих військових.

Якщо зіставити рівень незгоди суспільства через дії влади та пропагандистські заяви – пропаганда поступається. І все колись завершиться революцією,

– зазначив він.

Влада ігнорує людей

За словами опозиційного політтехнолога, якщо влада відмовляється розмовляти із дружинами, чиї чоловіки на фронті, то, очевидно, що чим військовим це дуже не сподобається.

Це загострення конфлікту (між суспільством та владою – 24 Канал), який так чи інакше призведе до зіткнення,

– висловився Аббас Галлямов.

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