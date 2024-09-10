У российских "химиков" есть тренировочная база: как оккупанты используют запрещенное оружие на фронте

Россия уже более года использует на фронте запрещенное оружие. Речь идет об отравляющих веществах, которые сбрасывают с беспилотников на позиции украинских защитников.

Как правило, оккупанты работают двумя дронами: один сбрасывает газовую гранату, чтобы люди вышли из техники или укреплений, а потом сбрасывают обычную бомбу, чтобы поразить осколками. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Мы даже слышали, где расположена их тренировочная база для этих "химиков". Это Восток Донецкой области. Может, район Снежного, примерно там. Я считаю, что наши знают, кому надо, и туда прилетит когда-то", – подчеркнул он.

Отравляющие вещества, которые российские захватчики применяют на поле боя, запрещены международным правом. Но страна-агрессор совсем не учитывает никакие конвенции.

Ситуация на поле боя

Кирилл Сазонов отметил, что ситуация на фронте очень динамичная и постоянно меняется. Враг активно пытается штурмовать позиции украинских бойцов.

Перемещаемся почти ежедневно, потому что у врага тоже хватает и КАБов, и ракет. По устойчивым позициям, которые он знает, особенно где есть минометчики, пулеметчики, он наносит удары. К сожалению, по артиллерии, количеству снарядов у них есть преимущество. Мы пытаемся компенсировать это с помощью дронов,

– сказал военнослужащий ВСУ.