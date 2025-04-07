Не такие, как от наемников, но все равно регулярные, – офицер НГУ о штурмах россиян на фронте

Ситуация на фронте очень сложная. Российские оккупанты в основном пытаются продвигаться малыми группами. Однако попытки вражеских штурмов не такие, как в 2022 – 2023 годах.

Сейчас путь штурмовых групп на нулевые позиции к линии контакта занимает несколько суток. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

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"Враг в основном пытается продвигаться малыми группами. Попытки продвижений, штурмов не такие, которые были в 2022 или 2023 годах, когда наемники чуть ли не конвейерными атаками пытались идти. Сейчас фактически путь штурмовых групп на нулевые позиции к линии контакта занимает несколько суток", – объяснил он.

Враг не прекращает штурмы

Владимир Назаренко отметил, что ни на мгновение захватчики не прекращают попытки штурмовать, прорвать оборону. Ситуация остается очень напряженной. Особенно на тех участках, где выполняет задачи 4 бригада НГУ "Рубеж". Это попытки врага штурмовать малыми группами. Когда позволяют погодные условия, россияне пытаются передвигаться и на мотоциклах.

Иногда враг использует и легкую, и тяжелую бронированную технику, обшитые "танки-черепахи". Активно ведет обстрелы из артиллерии, из минометов. Активно использует БПЛА. В частности, все зависит от погодных полетных условий. Чем они лучше, тем активнее использование дронов. И это не только коптеры со сбросами, FPV-дроны, дроны-разведчики, ударные беспилотники, "Орланы", которые могут залетать на несколько десятков километров,

– сказал он.

Потери врага огромные в попытках продвижения малыми штурмовыми группами. Однако оккупанты готовы нести более тысячных потерь ежедневно. Ведь они выполняют постоянно план мобилизации, накапливают наемников, например, заключенных. Ежедневно Россия мобилизует большое количество личного состава.