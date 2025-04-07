Зараз шлях штурмових груп на нульові позиції до лінії контакту займає декілька діб. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

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"Ворог здебільшого намагається просуватися малими групами. Спроби просувань, штурмів не такі, які були у 2022 чи 2023 роках, коли найманці ледве не конвеєрними атаками намагалися йти. Зараз фактично шлях штурмових груп на нульові позиції до лінії контакту займає декілька діб", – пояснив він.

Ворог не припиняє штурми

Володимир Назаренко зазначив, що ні на мить загарбники не припиняють спроби штурмувати, прорвати оборону. Ситуація залишається дуже напруженою. Особливо на тих ділянках, де виконує завдання 4 бригада НГУ "Рубіж". Це спроби ворога штурмувати малими групами. Коли дозволяють погодні умови, росіяни намагаються пересуватися і на мотоциклах.

Інколи ворог використовує і легку, і важку броньовану техніку, обшиті "танки-черепахи". Активно веде обстріли з артилерії, з мінометів. Активно використовує БпЛА. Зокрема, усе залежить від погодних польотних умов. Чим вони кращі, тим активніше використання дронів. І це не тільки коптери зі скидами, FPV-дрони, дрони-розвідники, ударні безпілотники, "Орлани", які можуть залітати на декілька десятків кілометрів,

– сказав він.

Втрати ворога величезні у спробах просування малими штурмовими групами. Однак окупанти готові нести понад тисячні втрати щодня. Адже вони виконують постійно план мобілізації, накопичують найманців, наприклад, ув'язнених. Щодня Росія мобілізовує велику особового складу.