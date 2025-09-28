В частности, враг использует тактику "тысячи порезов", пытается продавливаться малыми тактическими группами. Это в эфире 24 Канала заметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Стратегическая задача врага

Роман Свитан отметил, что россияне используют тактику "тысячи порезов". Потому что у них нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы провести, например, широкомасштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня. Тот прорыв, который был в районе Покровска в сторону Доброполья, был остановлен украинскими штурмовыми группами.

На этом этапе у россиян нет возможности в один момент провести наступательные операции. Днепропетровщина для россиян – не стратегическая задача. Стратегическая задача на эту летнюю военную российскую кампанию, которая закончится с наступлением зимних холодов – это расширение сухопутного коридора на Запорожском направлении и части Донецкого направления,

– пояснил он.

Стратегическая задача врага – это в основном Донбасс. Особенно после того, как стало понятно, что там сейчас будет гуманитарная катастрофа, потому что нет воды уже несколько месяцев. Они ждут дождей.

Второй вариант – это пытаться взять под полный контроль водовод Северский Донец – Донбасс, который начинается в районе Славянска. Для того, чтобы выйти на Славянск, нужно проводить серьезную военную операцию от Купянска до Доброполья, до Покровска. Оккупанты пытаются это сделать, однако их техника не может выйти на линию боестолкновения, в частности, через дроны ВСУ.

Они могут только с помощью так называемой техники "тысячи порезов" пытаться малыми тактическими группами где-то протиснуться, где-то занять лучшие позиции, накопившись, и дальше развернуть какую-то атаку. Но это не масштабные действия,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, сейчас Силы обороны Украины имеют проблему в двух точках. Это район Купянска и Покровска. Для ее решения нужно усиливать эти направления достаточной плотностью войск.

Что сейчас происходит на фронте?