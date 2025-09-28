Зокрема, ворог використовує тактику "тисячі порізів", намагається протискатися малими тактичними групами. Це в ефірі 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

До теми Путіну не вдалося досягти головної мети, – FT про причини успіхів України у війні

Стратегічне завдання ворога

Роман Світан зазначив, що росіяни використовують тактику "тисячі порізів". Тому що у них немає достатньої кількості сил та засобів для того, щоб провести, наприклад, широкомасштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня. Той прорив, який був у районі Покровська у бік Добропілля, був зупинений українськими штурмовими групами.

На цьому етапі у росіян немає можливості в один момент провести наступальні операції. Дніпропетровщина для росіян – не стратегічне завдання. Стратегічне завдання на цю літню воєнну російську кампанію, яка закінчиться з настанням зимових холодів – це розширення сухопутного коридору на Запорізькому напрямку та частині Донецького напрямку,

– пояснив він.

Стратегічне завдання ворога – це в основному Донбас. Особливо після того, як стало зрозуміло, що там зараз буде гуманітарна катастрофа, бо немає води вже кілька місяців. Вони чекають дощів.

Другий варіант – це намагатися взяти під повний контроль водовід Сіверський Донець – Донбас, який починається в районі Слов'янська. Для того, щоб вийти на Слов'янськ, потрібно проводити серйозну воєнну операцію від Куп’янська до Добропілля, до Покровська. Окупанти намагаються це зробити, однак їхня техніка не може вийти на лінію боєзіткнення, зокрема, через дрони ЗСУ.

Вони можуть лише за допомогою так званої техніки "тисячі порізів" намагатися малими тактичними групами десь протиснутися, десь зайняти кращі позиції, накопичившись, і далі розгорнути якусь атаку. Але це не масштабні дії,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, зараз Сили оборони України мають проблему у двох точках. Це район Куп'янська та Покровська. Для її розв’язання потрібно посилювати ці напрямки достатньою щільністю військ.

Що зараз відбувається на фронті?