Западу не следует расслабляться и останавливать поставки помощи Украине, поскольку против него Россия уже ведет гибридную войну. С помощью агентурной сети и рычагов воздействия Кремль оказывает влияние на ситуацию в Европе. Последствия этого можно увидеть на украинско-польской границе.

Соответствующий вывод звучит в аналитическом ролике блогера, являющегося автором ютуб-канала "Быть или", – информирует 24 Канал. Автор намекает, что промосковские силы в Варшаве пытаются не просто расколоть Запад, а подготовить почву для въезда в регион российских танков.

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Пророссийская агентура в Варшаве работает

Итак, с начала ноября на польско-украинской границе неспокойно. Организатором блокады на въезд в Польшу украинских товаров является Рафал Меклер – лидер люблинского отделения партии "Конфедерация". Именно он курирует протесты польских перевозчиков.

Вспомним, что основателем этой политической силы является Януш Корвин-Микке, который в оккупированном Крыму встречался с гауляйтером Аксеновым, и Роберт Винницкий. Последний возглавлял ультраправую организацию "Всепольская молодежь", с которой начинал свой путь, в частности, Бартош Беккер – основатель организации "Фаланга", ярый сторонник "донецких ополченцев".



Януш Корвин-Микке и так называемый глава Крыма Аксенов / Скриншот из видео ютуб-канала "Быти Или"

Еще в 2017 году украинские хакеры из расследовательской группы InformNapalm публиковали переписку из сломанной почты некоего Александра Усовского. Это кремлевский наемник, которого пропаганда презентует на федеральный канал как "эксперта по Польше".

Журналисты опубликовали переписку Усовского с депутатом Государственной Думы России Константином Затулиным. В нем он рассказывает:

как его люди из OWP (правой организации "Лагерь Великой Польши") провели переговоры с Польской крестьянской партией для того, чтобы нужных кандидатов взяли в ряды политсилы, и это позволило бы создать пророссийскую коалицию в Сейме;

эти же "друзья с OWP", но вместе с Янушем Корвином-Микке планируют провести митинг "против украинской агрессии на Донбассе", а впоследствии "за российский Крым" – цена вопроса от 3 до 4 тысяч евро.

Собирает польских аграриев на митинги за нужную сумму Криштоф Толвинский, как утверждает автор видео. Он является членом партии "Конфедерация" и владельцем огромного агробизнеса. В 2023 году он устраивал митинг у посольства Украины. На одной из фотографий рядом с ним Матеуш Пискорский – его обвиняют в шпионаже в пользу России.



Митинг против Украины, на котором заметили Толвинского и Пискорского / Скриншот из видео ютуб-канала "Быти или"

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К сожалению, русский след можно заметить не только в Польше, но и других государствах Европы, по словам анонимного блогера. В частности, в Словакии, Венгрии и других странах существуют политические силы, очевидно, черпающие вдохновение для антиукраинских месседжей из кремлевского кошелька.



Как Россия нарастила влияние на Европу / Скриншот из видео ютуб-канала "Быть или"

Скажем, недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что будет выступать против членства Украины в НАТО. Политик утверждает, что будет пользоваться своим правом вето в ходе переговорного процесса.