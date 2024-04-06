Плацдарм ориентирован в 2 стороны: каким есть военный контингент Приднестровья

Кремль очень рассчитывает на непризнанное Приднестровье. России очень выгоден этот плацдарм, который может быть нацелен и против Украины, и против Молдовы.

Сейчас в Приднестровье действуют две силы. Об этом 24 Каналу рассказал директор института эффективной политики, Республика Молдова Виталий Андриевский.

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"В Приднестровье борются условно 2 силы. Одни, которые хотят спокойствия. Многие из них готовы интегрироваться в Молдову. Другие напрямую подчиняются ФСБ, Кремлю. Им выгодно, чтобы в этом регионе было постоянное напряжение, настроения против Молдовы и Украины", – объяснил он.

Группа, которая действует с ФСБ, периодически устраивает какие-то провокации, чтобы держать сообщество в напряжении. Это очень серьезно. Не исключено, что они снова могут готовить определенные действия.

Военный контингент в Приднестровье

Виталий Андриевский отметил, что есть разная информация о численности российского военного контингента в Приднестровье. Говорят о примерно 1 500 – 2 000 военных, иногда говорят, что больше. В частности, в это количество входят так называемые российские "миротворцы".

Кроме того, в Приднестровье есть силовые структуры, которые также находятся под контролем России. В основном среди них – граждане страны-агрессора.

Определенная опасность есть. Но я не думаю, что они хотят воевать. Я думаю, что им здесь очень спокойно. Они не хотели бы вернуться в Россию, чтобы их потом направили воевать против Украины,

– сказал он.

Склад боеприпасов в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье расположен один из крупнейших складов боеприпасов в Восточной Европе. Директор института эффективной политики подчеркнул, что туда свезли боеприпасы практически со всей Европы, где находилась советская армия. Неизвестно, сколько снарядов, которые находятся там, сейчас в боевом состоянии.

Я думаю, Украина хотела бы иметь эти боеприпасы. Но если руководство Молдовы сейчас даст согласие войти и забрать эти боеприпасы, не исключаю, что Россия нанесет ракетный удар и по Молдове,

– предположил Андриевский.

По его словам, возможно, Молдове удастся постепенно договориться с Приднестровьем и взять под контроль эту территорию. Тогда проблема будет решена, в частности, с этим складом боеприпасов. Тогда может быть принято положительное решение относительно Украины. Однако пока этот склад боеприпасов там существует, Россия приложит все усилия, чтобы не давать возможности Приднестровью интегрироваться в Молдову.

Последние новости Приднестровья

Днем 5 апреля в непризнанном Приднестровье в очередной раз заявили об "атаке вражеского беспилотника". На этот раз якобы снова пытались нанести удар по воинской части. Согласно их заявлениям, целью воздушного нападения якобы была станция радиолокации, которая получила повреждения.

Вышеупомянутое "государствообразование" отмечало, что дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе, который расположен в шести километрах от границы с Украиной.

В молдавском Бюро политики реинтеграции сообщили, что проанализировали информацию о возможном инциденте и отметили, что заявления непризнанного государства о "атаке дрона" на воинскую часть были очередной провокацией.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина не имеет никакого отношения к "инциденту" в Приднестровье. По его словам, Киев в любом случае не стал бы тратить драгоценные дроны на осуществление подобных мелких провокаций.

Склад боеприпасов размещен в селе Колбасна Рыбницкого района в 2 километрах от границы с Украиной. Склады в Колбасне появились в 1940-х годах. Основную часть снарядов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы. По разным оценкам, там может находиться от 19 тысяч до 21,5 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.