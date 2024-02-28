Потом могут взять оперативную паузу: какая основная задача россиян на Авдеевском направлении

Россияне продолжают продвигаться в районе Авдеевки. Враг сосредоточил свои удары в направлении Бердычей, Орловки, Тоненького. Также ОСГВ "Таврия" сообщило, что оккупанты сумели захватить Степное и Северное.

В то же время проблемы украинских сил на этом направлении связывают с тем, что в этих селах нет мощной линии обороны. Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что наступательные действия врага вблизи Авдеевки связаны с выполнением важного для него задания.

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Не хотят повторять ошибок

В районе Авдеевки россияне пытаются создать буфер безопасности. Его они будут формировать по селам – начиная от Степного, продолжая в Бердычах и дальше с выходом на Орловку и Тоненькое, а также на Северное с выходом на Водяное.

Это основная задача россиян. Таким образом они смогут сделать более или менее широкий полукруг буферной зоны безопасности для Авдеевки,

– объяснил военный обозреватель.

В 2023 году, после захвата оккупантами Бахмута, они не создали такую зону, и через некоторое время Силы обороны благодаря системным контратакам, вернули под контроль Украины Клещеевку и Андреевку – юго-западный сектор Бахмута. Там существовала реальная угроза перерезания логистической артерии с Бахмутом на Горловку.

Поэтому, по мнению Коваленко, россияне сначала будут создавать буферную зону безопасности, пользуясь тем, что они у Авдеевки сконцентрировали почти три общевойсковые армии, один армейский корпус. Однако у украинских сил наблюдается дефицит с боеприпасами.

В то же время россияне продолжают достаточно интенсивно применять тактическую авиацию. В частности Авдеевское направление остается одним из приоритетных в применении КАБов.

"Они будут комплексно создавать буферную зону в районе Авдеевки, а после того, как закончат с этим, могут взять оперативную паузу, а затем сделать перегруппировку и даже передислокацию некоторых подразделений на другие плацдармы", – объяснил Александр Коваленко.

Может "помочь" рельеф

Также продвижение оккупантов под Авдеевкой может сдержать рельеф местности, ведь там есть в частности каскад водохранилища.

"Рельеф мешает наступательным действиям врага, а именно продвижению пехотной компоненты, ее штурмовым действиям. Если его правильно использовать, то у врага будут большие сложности. Также его потери могут вырасти во время наступательных действий в несколько раз", – считает военный обозреватель.

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