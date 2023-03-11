Контратакуем, где возможно, – лейтенант Нацгвардии об обороне Бахмута

Ситуация вокруг Бахмута остается очень напряженной. За тем, что стабилизовалась линия фронта, кроется героизм каждого солдата.

Размыты и разбиты дороги. Холодно, мокро, сыро. Несмотря на ужасные погодные условия, каждые несколько часов украинские бойцы пресекают попытки врага продвигаться. Об этом 24 Каналу сказал лейтенант, батальон "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

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Украинские военные сдерживают продвижение оккупантов

По словам Назаренко, враг не продвигается, но пытается это делать. Он несет огромные потери. Солдаты вражеской армии гибнут и остаются в украинских полях.

За этим кроется героизм каждого солдата и слаженная работа всех родов войск. Начиная с операторов БПЛА, которые находят вражеские цели, наносят по ним поражение и накрывают коммуникации врага. Все бойцы, все подразделения, все бригады, что находятся на Бахмутском направлении, действуют как единый организм, чтобы враг не продвигался,

– подчеркнул военнослужащий.

К примеру, продолжает он, около месяца назад на трассе Константиновка – Бахмут было продвижение врага. ВСУ остановили его, даже контратаковали. "Где есть возможность, контратакуем. Наша задача – когда это будет максимально безопасно – освобождать украинские территории, пытаться продвигаться и откидывать врага", – резюмировал Владимир Назаренко.

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