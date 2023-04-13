Жданов рассказал, как враг пытается компенсировать непрофессионализм у Бахмута и Кременной

В последнее время все чаще раздаются заявления, что у врага огромные проблемы с боеприпасами. Однако аналитики ISW отмечают, что россияне продолжают мощно лупить из артиллерии.

Так, непрофессионализм войска они пытаются компенсировать огненными средствами. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Сосредоточится на определенных направлениях

Но тенденция мощных артиллерийских обстрелов наблюдается в основном там, где захватчики сохраняют наступательный потенциал – это Бахмут и Кременная. На остальных участках они не могут себе этого позволить.

Я думаю, такая ситуация будет наблюдаться дальше. Они будут сосредоточивать усилия на отдельных направлениях, где смогут, поставлять туда боеприпасы, чтобы компенсировать недостатки собственных сухопутных войск,

– акцентировал военный эксперт.

Против этого есть средства борьбы, но они зависят не от нас. "Это снабжение боеприпасами и увеличение количества артиллерийских систем в рядах Вооруженных Сил", – отметил Жданов.

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