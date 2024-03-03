Путин ужасно боится, что его могут свергнуть: кому доверяет диктатор

Владимир Путин убеждает, что новой "элитой" России станут оккупанты, которые пошли на войну против Украины. Это - ложь. Он никогда не рискнет поднимать по "карьерной лестнице" этих захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии, российский оппозиционер Игорь Эйдман, заметив, что все эти разговоры – обычная болтовня.

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Чего боится Путин

Как отметил Эйдман, Путин отличается от других диктаторов отсутствием харизмы, энергии, яркости. Он не умеет делать мощные речи. И главное – он никогда не чистит собственное окружение. Эти люди постоянно находятся рядом, какие ошибки они бы не совершали.

Россияне любят, когда царь хороший, а бояре плохие. Царь должен выгонять бояр, устраивать показательные процессы. Путин этого не делает. Он доверяет только боярам, которых знает десятилетиями. Даже с советских времен. Он доверяет только этим людям,

– сказал Эйдман.

Соответственно эти люди могут буквально делать что угодно. К примеру, Шойгу, который явно провалил полномасштабную войну против Украины, до сих пор спокойно себе находится у власти. То же касается руководителей российского ВПК, которые обещали "супероружие", но ничего такого не сделали.

Путин не хочет запускать новых людей в свое окружение. Он боится, что они его отстранят от власти.

Путин слаб. Он опирается на новое окружение, как на привычный "костыль". Он боится новых людей в окружении; боится, что они могут его подсидеть. Поэтому кадровой революции в России не будет. И никакой убийца с войны против Украины не заменит Шойгу или того же Абрамовича,

– подчеркнул Эйдман.

Ситуация в России: кратко