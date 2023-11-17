"Почему Путин слишком добр?": чего ожидать от большой пресс-конференции Путина

В Кремле утверждают, что Владимир Путин проведет традиционную крупную пресс-конференцию. Разумеется, никаких острых вопросов не будет. Но там могут пойти на другой "трюк".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Владимир Путин постепенно готовится к выборам. И на пресс-конференции его будут выставлять, как всегда, "добрым" и "гениальным".

Смотрите также Репетиция "жеста доброй воли": о чем свидетельствует фальстарт "перегруппировки" России на Херсонщине

Чего ждать от пресс-конференции

Как отметил Яковенко, понятно, что никаких острых вопросов на пресс-конференции не будет. Однако Кремль вполне может согнать туда "ручных оппозиционеров", чтобы они показали, будто Путину можно задать любой "неудобный" вопрос.

В 2022 году Путин неожиданно не провел традиционную пресс-конференцию впервые за 10 лет. Это произошло на фоне неудач на фронте.

В общем, вероятно, Путину могут сейчас подыскивать "оппозиционеров" на выборы президента. Так они хотят показать миру, что в России люди с другими мыслями по поводу войны могут о себе заявить.

Не исключаю, что условная Собчак может принять участие в электоральном мероприятии в марте 2024 года. Кремль решит для себя, кто будет этим антивоенным кандидатом. Это может быть Надеждин, Явлинский, Собчак. Человек с табличкой "0,5%",

– рассказал Яковенко.

Смотрите разговор с Игорем Яковенко на ютубе 24 Канала

А от пресс-конференции Путина ничего особенного не стоит ожидать. Его в дальнейшем будут восхвалять и рассказывать, какой он "прекрасный".

Острых вопросов вообще не будет. У Путина будут спрашивать, не устает ли он от "собственной гениальности"; когда он отдыхает; почему он такой "добрый" и так далее,

– подчеркнул Яковенко.

Выборы в России: коротко