Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Владімір Путін поступово готується до виборів. І на пресконференції його виставлятимуть, як завжди, "добрим" і "геніальним".

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Чого очікувати від пресконференції

Як наголосив Яковенко, зрозуміло, що жодних гострих питань на пресконференції не буде. Однак Кремль цілком може зігнати туди "ручних опозиціонерів", щоб вони подали вигляд, ніби Путіну можна поставити якесь "незручне" питання.

Зверніть увагу! У 2022 році Путін несподівано не провів традиційну пресконференцію вперше за 10 років. Це все відбулося на тлі невдач на фронті.

Загалом, ймовірно, Путіну можуть зараз підшукувати "опозиціонерів" на вибори президента. Так вони хочуть показати світу, що в Росії люди з іншими думками щодо війни можуть про себе заявити.

Не виключаю, що умовна Собчак може візьме участь в електоральному заході у березні 2024 року. Кремль вирішить для себе, хто буде цим антивійськовим кандидатом. Це може бути Надєждін, Явлінський, Собчак. Людина з табличкою "0,5%",

– розповів Яковенко.

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А від пресконференції Путіна нічого особливого не варто очікувати. Його надалі будуть вихваляти та розповідати, який він "чудовий".

Гострих питань не буде взагалі. В Путіна питатимуть, чи не втомлюється він від "власної геніальності"; коли він відпочиває; чому він такий "добрий" і так далі,

– підкреслив Яковенко.

Вибори в Росії: коротко