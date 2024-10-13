"Вышел из алкогольной комы": почему Путин выпустил Медведева с новыми заявлениями

Бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев регулярно пишет разный бред об Украине и Западе в своем телеграме. По нему четко видно, какой сейчас является Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что не зря его называют Дмитрий Алкогольевич.

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Весь мир видит, как деградировала Россия

Как отметил Леонов, Медведев четко демонстрирует истинное лицо России. Это – спитая и неадекватная страна.

Кажется, что в моменты, когда российская пропаганда совсем не справляется, тогда Медведева выводят из алкогольной комы и просят что-то написать. Весь мир видит деградацию российского политикума,

– сказал Леонов.

Россияне любят говорить, что у них "сверхдержава". Но такие страны никогда не опускаются до "базарных ссор". И могут демонстрировать все действиями, а не словами.

Очень показательной была ситуация в Курской области. В Кремле любят угрожать ядерным оружием. Но тут что-то уже не было заявлений о "ядерном пепле".

Недавно Медведев пригрозил Польше и начал рассказывать, что когда-то она была частью Российской империи. Также он снова истерил из-за евроатлантического курса Украины. Его заявление было реакцией на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, который пригрозил ударить по Санкт-Петербургу в том случае, если Россия начнет военный конфликт против балтийских стран.