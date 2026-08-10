Все начнется после выборов: политтехнолог объяснил, что задумали в России на осень

Уже из различных источников поступают сообщения о планах усиления мобилизации в РФ после выборов в Госдуму в сентябре. Однако возникает вопрос, как именно все будет происходить и какие проблемы при этом возникнут.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, уже поступали сведения о том, что в России уточняют списки военнообязанных.

Сколько хочет мобилизовать Россия?

Как подчеркнул Подорожний, уже говорили о цифре в 800 тысяч человек личного состава. Это будет колоссальная нагрузка на местное население.

Обратите внимание! Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко убежден, что российская армия физически не сможет "проглотить" такое количество новобранцев. Вероятно, они наберут от 300 до 500 тысяч человек.

Очевидно, что до выборов в Государственную думу в России не будут усиливать мобилизацию. Они состоятся с 18 по 20 сентября. Также сомнительно, что в РФ объявят чрезвычайное положение для проведения мобилизации.

Пойдет ли Россия на мобилизацию в августе: смотрите видео 24 Канала

Российское население явно не хочет мобилизации. Но вряд ли стоит рассчитывать на какие-то беспорядки или недовольство. Также вряд ли она сильно затронет Москву и Санкт-Петербург.

Никто добровольно мобилизоваться в них не захочет. Но не думаю, что какие-то регионы повлияют на мнение Кремля. В Москве или Санкт-Петербурге там побоятся провести мобилизацию. А в других регионах протестных ресурсов фактически нет,

– отметил Подорожный.