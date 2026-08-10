Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, вже надходили дані, що в Росії уточнюють списки військовозобов'язаних.

Скільки хоче мобілізувати Росія?

Як наголосив Подорожній, вже говорили про цифру у 800 тисяч особового складу. Це буде колосальне навантаження на тамтешнє населення.

Зверніть увагу! Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко переконаний, що російська армія фізично не зможе "проковтнути" таку кількість новобранців. Ймовірно, вони наберуть від 300 до 500 тисяч людей.

Очевидно, що до виборів до Державної думи в Росії не будуть посилювати мобілізацію. Вони відбудуться з 18 по 20 вересня. Також сумнівно, що в РФ оголосять надзвичайний стан для проведення мобілізації.

Чи піде Росія на мобілізацію у серпні: дивіться відео 24 Каналу

Російське населення явно не хоче мобілізації. Однак навряд чи варто сподіватися на певні заворушення чи незадоволення. Також навряд чи вона сильно торкнеться Москви та Санкт-Петербурга.

Ніхто добровільно мобілізуватися в них не захоче. Але не думаю, що якісь регіони вплинуть на думку Кремля. В Москві чи Санкт-Петербурзі там побояться провести мобілізацію. А в інших регіонах протестних ресурсів фактично немає,

– зазначив Подорожній.