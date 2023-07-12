Странно, что он молчит о встрече с Путиным, – экс-агент КГБ сказал, где скрылся Пригожин

В информации о встрече Евгения Пригожина и руководителей "Вагнера" с Владимиром Путиным очень много неточностей. Вполне возможно, что все происходило совсем по-другому, чем рассказывали публично.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, вся история о встреча Пригожина с Путиным довольно странная.

Смотрите также Мятеж Пригожина – русская гражданская война, в которой нет победителей

Пригожина могли арестовать

Как отметил Жирнов, после попытки мятежа Путин неоднократно намекал, что Пригожин и руководители "Вагнера" являются преступниками. Правда, все уголовные дела против них довольно быстро закрыли.

Кроме того, никто, кроме Пескова, не предоставлял деталей по поводу встречи вагнеровцев с Путиным. Самое интересное, что сам Пригожин тоже молчит. Непонятно, рискнули бы вагнеровцы встретиться с диктатором без оружия, ведь их могли арестовать. Впрочем, Путин явно не позволил бы этим оккупантам прийти с оружием.

Все очень странно. В этом случае возникает версия… Чисто математическая. Не исключаю вариант, что Пригожин и командиры "Вагнера" вообще сейчас арестованы. Их могут содержать в секретной тюрьме ФСБ, ГРУ или минобороны,

– заметил Жирнов.

Путин никогда не прощает предавших его людей. Сам же он неоднократно говорил, что участники попытки переворота являются предателями. Возможно, Кремль сейчас не распространяет информацию об этом аресте, ведь пытается вычислить всех поклонников вагнеровцев.

Смотрите разговор с Сергеем Жирновым на ютубе 24 Канала

Также странно выглядит появление информации в одном из российских СМИ относительно состояния здоровья Пригожина. Там рассказывают, что главарь "Вагнера" лечился от рака, а также у него вырезанные части желудка и кишок.

К этой информации нужно относиться аккуратно. Вполне возможно, что российские силовики готовятся ликвидировать Пригожина. А потом просто скажут, что он умер из-за проблем со здоровьем.

Мятеж Пригожина: коротко