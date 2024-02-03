Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что за почти 2 года полномасштабной войны Россия так и не смогла достичь значительных успехов. Они нужны Путину перед выборами, но ничего конкретного нет.
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Военная тема не очень выгодна Путину
Как отметил Яковенко, сейчас Путин только в общем рассказывает о "великих успехах" оккупантов в Донецкой области. Военная тема сейчас не является выгодной для него. Поэтому он вынужден говорить общие фразы о единстве российского населения и о других мифических "успехах" на войне против Украины.
На самом деле военная тема очень невыгодна Путину. Поэтому и он рассказывает, что там якобы захватили домики в Авдеевке. И это почти за год времени. Также он рассказывает разные мифические вещи о настроениях людей; о "единстве населения" и тому подобное,
– сказал Яковенко.
На самом деле все недавние заявления Путина – не более чем шум. Они не имеют никакой смысловой нагрузки. Путин продолжает просто говорить разный бред. А население его слушает.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 387 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 6341 танк, 11805 боевых бронированных машин, 9300 артиллерийских систем, 979 РСЗО, 663 средства ПВО, 332 самолета и тому подобное.
- Недавно Путин начал рассказывать, что ему необходима идея "демилитаризованной зоны" в Украине. Российские военкоры утверждают, что для этого оккупантам нужно захватить Николаев и Одессу.
- Представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул – если бы Россия действительно хотела демилитаризации, то вывела бы войска из Украины. Другого варианта реализации этой идеи нет.