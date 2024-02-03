Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что за почти 2 года полномасштабной войны Россия так и не смогла достичь значительных успехов. Они нужны Путину перед выборами, но ничего конкретного нет.

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Военная тема не очень выгодна Путину

Как отметил Яковенко, сейчас Путин только в общем рассказывает о "великих успехах" оккупантов в Донецкой области. Военная тема сейчас не является выгодной для него. Поэтому он вынужден говорить общие фразы о единстве российского населения и о других мифических "успехах" на войне против Украины.

На самом деле военная тема очень невыгодна Путину. Поэтому и он рассказывает, что там якобы захватили домики в Авдеевке. И это почти за год времени. Также он рассказывает разные мифические вещи о настроениях людей; о "единстве населения" и тому подобное,

– сказал Яковенко.

На самом деле все недавние заявления Путина – не более чем шум. Они не имеют никакой смысловой нагрузки. Путин продолжает просто говорить разный бред. А население его слушает.

Ситуация в России: кратко