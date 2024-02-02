Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что если бы Россия действительно хотела демилитаризации, то вывела бы войска с территории Украины. В противном случае реализация этого просто невозможна.

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США о российских угрозах

Мэтью Миллер на брифинге отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о "демилитаризованной зоне" между Украиной и Россией.

Мне трудно понять, как демилитаризованная зона между Россией и Украиной будет реализована. Трудно иметь демилитаризованный очаг, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы,

– сказал он.

Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину. По мнению Миллера, если Кремль действительно был заинтересован в демилитаризованной зоне, то мог бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска.

Россия и война в Украине