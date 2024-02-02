Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що якби Росія справді хотіла демілітаризації, то вивела б війська з території України. В іншому разі реалізація цього просто неможлива.
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США про російські погрози
Метью Міллер на брифінгу відреагував на заяву російського президента Владіміра Путіна про "демілітаризовану зону" між Україною та Росією.
Мені важко зрозуміти, як демілітаризована зона між Росією та Україною буде реалізована. Важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону,
– сказав він.
Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну. На думку Міллера, якщо Кремль справді був зацікавлений у демілітаризованій зоні, то міг би почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська.
Росія та війна в Україні
- Владімір Путін 31 січня під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" заявив про ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка буцімто має зробити окуповану територію недосяжною для артилерійських обстрілів. Російські воєнкори переконують, що для цього потрібен рух на Миколаїв та Одесу.
- В ISW переконані, що ці заяви не є відхиленням від заявлених військових цілей. Путін такою пропагандою бажає призупинити військову допомогу Україні та змусити Захід погодитися на переговори на умовах Кремля.
- Путін також підкреслив російські наступальні зусилля поблизу Авдіївки, щоб показати успіхи, яких нібито досягла російська армія. Однак, як зазначили в ISW, окупанти домоглися там незначних успіхів. Темп наступу значно нижчий, ніж під час перших хвиль наступів восени 2023 року.