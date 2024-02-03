Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що за майже 2 роки повномасштабної війни Росія так і не змогла досягти значних успіхів. Вони потрібні Путіну перед виборами, але нічого конкретного немає.

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Військова тема не дуже вигідна Путіну

Як наголосив Яковенко, зараз Путін лише загально розповідає про "вєлікіє успєхі" окупантів у Донецькій області. Військова тема зараз не є вигідною для нього. Тому він змушений говорити загальні фрази про єдність російського населення та про інші міфічні "успіхи" на війні проти України.

Насправді військова тема дуже невигідна Путіну. Тому й він розповідає, що там буцімто захопили будиночки в Авдіївці. І це майже за рік часу. Також він розповідає різні міфічні речі про настрої людей; про "єдінство насєлєнія" тощо,

– сказав Яковенко.

Насправді усі недавні заяви Путіна – не більше ніж шум. Вони не мають ніякого смислового навантаження. Путін продовжує просто говорити різну маячню. А населення його слухає.

Ситуація в Росії: коротко