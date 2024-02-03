Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що за майже 2 роки повномасштабної війни Росія так і не змогла досягти значних успіхів. Вони потрібні Путіну перед виборами, але нічого конкретного немає.
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Військова тема не дуже вигідна Путіну
Як наголосив Яковенко, зараз Путін лише загально розповідає про "вєлікіє успєхі" окупантів у Донецькій області. Військова тема зараз не є вигідною для нього. Тому він змушений говорити загальні фрази про єдність російського населення та про інші міфічні "успіхи" на війні проти України.
Насправді військова тема дуже невигідна Путіну. Тому й він розповідає, що там буцімто захопили будиночки в Авдіївці. І це майже за рік часу. Також він розповідає різні міфічні речі про настрої людей; про "єдінство насєлєнія" тощо,
– сказав Яковенко.
Насправді усі недавні заяви Путіна – не більше ніж шум. Вони не мають ніякого смислового навантаження. Путін продовжує просто говорити різну маячню. А населення його слухає.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 387 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 6341 танк, 11805 бойових броньованих машин, 9300 артилерійських систем, 979 РСЗВ, 663 засоби ППО, 332 літаки тощо.
- Нещодавно Путін почав розповідати, що йому потрібна ідея "демілітаризованої зони" в Україні. Російські воєнкори стверджують, що для цього окупантам потрібно захопити Миколаїв та Одесу.
- Речник Держдепу США Метью Міллер підкреслив – якби Росія дійсно хотіла демілітаризації, то вивела б війська з України. Іншого варіанту реалізації цієї ідеї немає.