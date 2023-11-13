Путин стал его вассалом: как Кадыров провоцирует распад России
Глава Чечни Рамзан Кадыров провоцирует дальнейший распад России. Он фактически руководит отдельным государством.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что российские власти буквально этого не видят. Они не действуют логически и прагматично – там просто идеология в умах.
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Чечня фактически отделилась от России
Как подчеркнул Жирнов, Чечню уже давно можно воспринимать как самостоятельное государство. Если раньше Кадырова считали вассалом Путина, то теперь все наоборот.
Чечня уже де-факто отделилась от России. Давно уже самостоятельное государство. Всегда считали, что Кадыров является вассалом Путина, а в последнее время Путин – вассал Кадырова. То, что распад России начался, можно было увидеть по погромам в Махачкале. Власть там ничего не сделала,
– рассказал Жирнов.
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Кадыров создал исламский халифат в Чечне и продолжает "доить" Россию. В регион постоянно вливают колоссальные средства из федерального бюджета. Параллельно сын Кадырова может избить россиянина в следственном изоляторе. И никакой реакции от власти не последует. А это порождает серьезную злобу среди местных "патриотов" типа Игоря Гиркина или Александра Дугина и его сторонников.
Ситуация в России: коротко
- По состоянию на 12 ноября Россия потеряла 311 750 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5349 танков, 10073 боевых бронированных машин, 7559 артиллерийских систем, 881 реактивных систем залпового огня, 580 средств ПВО, 322 самолета, 324 вертолета и т.д.
- Вечером 10 ноября в Коломне и Котовске, которые расположены в России, раздались взрывы. В первом населенном пункте якобы сбили беспилотник, во втором – горел пороховой завод. Была информация, что там удалось попасть в 5 цех предприятия.
- В сентябре опубликовали видео, как 15-летний сын Кадыров избивал подозреваемого Никиту Журавля. Ему инкриминируют сожжение Корана. Кадыров радовался поступку сына.