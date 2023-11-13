Путин стал его вассалом: как Кадыров провоцирует распад России

Глава Чечни Рамзан Кадыров провоцирует дальнейший распад России. Он фактически руководит отдельным государством.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что российские власти буквально этого не видят. Они не действуют логически и прагматично – там просто идеология в умах.

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Чечня фактически отделилась от России

Как подчеркнул Жирнов, Чечню уже давно можно воспринимать как самостоятельное государство. Если раньше Кадырова считали вассалом Путина, то теперь все наоборот.

Чечня уже де-факто отделилась от России. Давно уже самостоятельное государство. Всегда считали, что Кадыров является вассалом Путина, а в последнее время Путин – вассал Кадырова. То, что распад России начался, можно было увидеть по погромам в Махачкале. Власть там ничего не сделала,

– рассказал Жирнов.

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Кадыров создал исламский халифат в Чечне и продолжает "доить" Россию. В регион постоянно вливают колоссальные средства из федерального бюджета. Параллельно сын Кадырова может избить россиянина в следственном изоляторе. И никакой реакции от власти не последует. А это порождает серьезную злобу среди местных "патриотов" типа Игоря Гиркина или Александра Дугина и его сторонников.

Ситуация в России: коротко