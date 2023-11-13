Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що російська влада буквально цього не бачить. Вони не діють логічно та прагматично – там просто ідеологія в головах.
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Чечня фактично відділилася від Росії
Як наголосив Жирнов, Чечню вже давно можна сприймати як самостійну державу. Якщо раніше Кадирова вважали васалом Путіна, то тепер все навпаки.
Чечня вже де-факто відділилася від Росії. Давно вже самостійна держава. Завжди вважали, що Кадиров є васалом Путіна, а в останній час Путін – васал Кадирова. Те, що розпад Росії почався, можна було побачити по погромах в Махачкалі. Влада там нічого не зробила,
– розповів Жирнов.
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Кадиров створив ісламський халіфат у Чечні і продовжує "доїти" Росію. В регіон постійно вливають колосальні кошти з федерального бюджету. Паралельно син Кадирова цілком може побити росіянина в слідчому ізоляторі. І жодної реакції від влади не буде. А це породжує серйозну злість серед місцевих "патріотів" на кшталт Ігоря Гіркіна чи Алєксандра Дугіна та його прихильників.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 12 листопада Росія втратила 311 750 особового складу. Також українські військові знищили 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин, 7559 артилерійських систем, 881 реактивних систем залпового вогню, 580 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери тощо.
- Ввечері 10 листопада в Коломні та Котовську, які розташовані в Росії, пролунали вибухи. В першому населеному пункті буцімто збили безпілотник, в другому – горів пороховий завод. Була інформація, що там вдалося влучити у 5 цех підприємства.
- У вересні опублікували відео, як 15-річний син Кадиров бив підозрюваного Микиту Журавля. Йому інкримінують спалення Корану. Кадиров тішився вчинком сина.