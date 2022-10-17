"Это скорее Пригожин может назначить Путина": какой будет новая политическая конструкция России

Есть информация, что Путин может назначить Пригожина министром обороны России вместо Шойгу. Однако влияние Пригожина уже настолько велико, что он может решать, кем будет Путин, а не слушаться его.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил зачем Кадырову и Пригожину нужен Путин.

К теме Кадыров и Пригожин хотят "убрать" кого-то из ближайшего окружения Путина, – политтехнолог

Совбез не принимает кадровых решений

Шейтельман отметил, что Совбез не принимает кадровые решения. В частности, в состав Совбеза России входят не фамилии, а должности. Поэтому не важно, кто будет министром обороны, мэром Москвы и т.п. Относительно замены Шойгу Пригожиным, непонятно, зачем это нужно Пригожину. У него есть своя армия. Он один из самых влиятельных людей России.

Это Пригожин скорее может кем-нибудь назначить Путина, чем Путин Пригожина. Картинка решает все. Путин будто сидит в том же кресле, с тем же флагом на фоне, и на нем тот же костюм, что был в начале войны. Однако это другой Путин. Это не тот Путин, который все решает, кого-то назначает. Это все сейчас по-другому. Весомость повара Путина можно сравнить с самим Путиным,

– отметил политтехнолог.

Путин понимает ситуацию

Он продолжил, что Путин понимает ситуацию, поэтому пытается подкупить Пригожина. Он трижды герой России, однако должность министра миллиардеру неинтересна. Серьезные люди в России в министры не идут. Пригожин не хочет в эту конструкцию власти, он заинтересован в следующей. Он хочет убрать всех, кроме Путина, его окружения, членов Совбеза и т.д.

"В новой конструкции Пригожин может стать кем угодно, хоть министром обороны, хоть кем угодно. А вписаться в эту – это проиграть. Это конструкция лузеров, которая проиграла войну. Лично Пригожин ныне победитель. Это он захватил Северодонецк, Попасную, Рубежное. Это он сегодня штурмует Бахмут, а все остальные сидят в обороне без успеха. В эту конструкцию сейчас никто не захочет уходить", – подчеркнул Шейтельман.

Борьба за финансовые и силовые ресурсы

Политтехнолог добавил, что Пригожин и Кадыров пришли не для того, чтобы заменить кого-нибудь, а для того, чтобы убрать их. Отдельных людей они могут забрать в свою команду. Однако им нужно убрать тех, кто контролирует финансовые ресурсы. В частности, руководителей "Роснефти", "Газпрома", банков и т.д. Они должны забрать под себя огромный финансовый ресурс.

Им нужно убрать силовой ресурс, чтобы военные не "пикали". Когда они заберут это под себя, тогда и станут новой властью. Эпоха, когда влияли на тех, кто может повлиять на Путина, завершилась. Теперь не так. Он решение о мобилизации принимал не потому, что она ему требовалась, а потому, что он проигрывал Пригожину в мобилизации,

– подчеркнул он.

Шейтельман о том, какой будет новая политическая конструкция России: смотрите видео

Долгая подготовка, быстрый процесс

По словам Шейтельмана, смена власти обычно долго готовится, но быстро происходит. Можно вспомнить, как это происходило с Горбачевым, когда он был главным, а затем резко перестал быть главным. Эти изменения долго накапливаются, а затем происходит выплеск. Так же, как было с деоккупацией Харьковщины. Военные долго ее планировали, но сама операция продолжалась несколько дней.

"Итак, Кадыров и Пригожин именно сейчас работают. Они готовят системные изменения", – подытожил политтехнолог.

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