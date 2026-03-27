В России нашли стельки со взрывчаткой под видом гумпомощи: Кремль опасается диверсий

Российских силовиков перевели на усиленный режим работы в Москве и Московской области. Там опасаются различных диверсий и взрывов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что буквально недавно украинские спецслужбы провели интересную операцию, поставив российским оккупантам стельки со взрывными устройствами внутри.

Какова ситуация в России?

По словам Свитана, вряд ли активность силовиков в Москве прямо связана с операцией со взрывными стельками. Скорее всего, там опасаются разнообразных диверсий и других нестандартных операций. Особенно в районе Кремля.

Если Украина сможет регулярно атаковать Москву, то это будет существенный удар по возможностям врага. Фактически в этом регионе сосредоточено около 30% от всего высокотехнологичного военного производства России.

Там есть по чему бить. Начиная от производств российской военной техники и заканчивая нефтеперерабатывающими заводами. Но основная цель – это Кремль,

– сказал Свитан.

