Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожин возник в контексте войны против Украины после поражения оккупантов под Киевом, Сумами и Черниговом в марте – апреле 2022 года.

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Тогда Путина специально "спустил с поводка" Пригожина, чтобы тот активно критиковал российское военное командование за поражение на фронте. Так диктатор пытался опрокинуть ответственность на генералов.

Так продолжалось год. И потом у российского населения начали возникать вопросы – если генералы такие предатели и неудачники, то чем же занимается главнокомандующий? Поворот в этой истории с Пригожиным произошел 6 мая 2023 года. Тогда он осторожно начал перекидывать вину за неудачи не только на Шойгу, Герасимова, но и на Путина.

– рассказал Пионтковский.

В этом контексте важно обратить внимание на заявление Пригожина о Путине. Он тогда наехал на диктатора.

Почему Пригожину сходит все с рук

Как объяснил Пионтковский, при таком поведении режим мог бы ликвидировать Пригожина. Но этого не случилось. Все из-за того, что владельца "Вагнера" поддерживает определенная сила внутри российской власти.

Это – российский олигарх Юрий Ковальчук, входящий в близкий круг Путина. Ранее разные источники сообщали, что во время пандемии диктатор много времени с ним проводил. По всей вероятности, именно Ковальчук является одним из идеологов войны против всего мира, перешедшей в полномасштабное вторжение в Украину.

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Сейчас Ковальчук и его приспешники пытаются сделать все, чтобы сохранить власть в постпутинской России. Они отдают себе отчет, что война проиграна. И пытаются представить все как "результативную ничью" и "частичный успех".

Путин для Ковальчука был полезным инструментом осуществления безумной идеи войны и победы над Западом как реванш за поражение СССР. Он видит, что план не осуществился и потерял интерес к Путину. Теперь Ковальчук думает, как удержать власть. И видят один вариант – начать рассказывать, что они "героически" сражались с Западом, поэтому вынуждены отступить. А произошло это из-за предателей, среди которых будет и Путин,

– рассказал Пионтковский.

Пригожин в этом случае является инструментом, чтобы донести это мнение до российского населения. Именно поэтому он фактически безнаказанно может давить на Путина и российское военное командование.

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