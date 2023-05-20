Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожин виник в контексті війни проти України після поразки окупантів під Києвом, Сумами та Черніговом в березні – квітні 2022 року.

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Тоді Путіна спеціально "спустив з повідця" Пригожина, щоб той активно критикував російське військове командування за поразку на фронті. Так диктатор намагався перекинути відповідальність на генералів.

Так тривало рік. І згодом в російського населення почало виникати питання – якщо генерали такі зрадники та невдахи, то чим же займається головнокомандувач? Поворот у цій історії з Пригожиним стався 6 травня 2023 року. Тоді він обережно почав перекидати провину за невдачі не лише на Шойгу, Гєрасімова, але й на Путіна,

– розповів Піонтковський.

У цьому контексті важливо звернути увагу на заяву Пригожина про Путіна. Він тоді, по суті, наїхав на диктатора.

Чому Пригожину сходить все з рук

Як пояснив Піонтковський, за таку поведінку режим міг би ліквідувати Пригожина. Але цього взагалі не відбулося. Все через те, що власника "Вагнера" підтримує певна сила всередині російської влади.

Це – російський олігарх Юрій Ковальчук, який входить у близьке коло Путіна. Раніше різні джерела повідомляли, що під час пандемії диктатор багато часу з ним проводив. Цілком ймовірно, що саме Ковальчук є одним з ідеологів війни проти всього світу, що перейшло у повномасштабне вторгнення в Україну.

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Зараз Ковальчук та його прихвосні намагаються зробити все, щоб зберегти владу у постпутінській Росії. Вони усвідомлюють, що війна програна. І намагаються подати все як "результативну нічию" та "частковий успіх".

Путін для Ковальчука був корисним інструментом здійснення божевільної ідеї війни та перемоги над Заходом як реванш за поразку СРСР. Він бачить, що план не здійснився, і втратив інтерес до Путіна. Тепер Ковальчук думає, як втримати владу. І бачать один варіант – почати розповідати, що вони "героїчно "воювали із Заходом, тому змушені відступити. А сталося це через зрадників, серед яких буде і Путін,

– розповів Піонтковський.

Пригожин у цьому випадку є інструментом, щоб донести цю думку до російського населення. Саме тому він фактично безкарно може наїжджати на Путіна та російське військове командування.

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