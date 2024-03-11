"Понимают, что уничтожат страну": почему в России до сих пор не запретили доступ в Интернет

В России, если бы имели возможность, уже давно запретили бы населению доступ к Интернету. Однако это грозит им тяжелыми последствиями.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель "Союза защиты Интернета" Михаил Климарев, отметив, что Россия уже давно является государством-террористом. И если бы Кремль имел возможность – то давно заблокировал бы Интернет для населения.

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Почему в России не блокируют Интернет

По мнению Климарева, в Кремле могли рассматривать вариант, чтобы полностью заблокировать Интернет для населения. Это поможет им еще больше насаждать пропаганду людям.

Однако такое решение принесет новые дополнительные проблемы. Именно поэтому, вероятнее всего, Россия никогда не пойдет на то, чтобы заблокировать Интернет для населения.

Если полностью отключить интернет, то в России будет уровень жизни, как в КНДР. Они понимают, что уничтожат страну. Производство оружия также будет на уровне КНДР, которая застряла в 1950-1960-х годах. А как они будут продавать нефть? Теневой танкерный флот управляется через Интернет. А как искать покупателей? Или как без Интернета искать те же китайские "мавики"?

– отметил Климарев.

В России хотели бы, чтобы население имело доступ только к "яндексу" или "мейл ру". Но это сделать практически невозможно, ведь тогда все перестанет работать. Вероятнее всего, в это воскресенье в России также будут проблемы с Интернетом в связи с так называемыми "выборами".

Ситуация в России: кратко