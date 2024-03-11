Про це 24 Каналу розповів голова "Спілки захисту Інтернету" Міхаїл Клімарьов, зауваживши, що Росія вже давно є державою-терористом. І якби Кремль мав можливість – то давно заблокував би Інтернет для населення.

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Чому в Росії не блокують Інтернет

На думку Клімарьова, у Кремлі могли розглядати варіант, аби повністю заблокувати Інтернет для населення. Це допоможе їм ще більше насаджувати пропаганду людям.

Однак таке рішення принесе нові додаткові проблеми. Саме через це, найімовірніше, Росія ніколи не піде на те, аби заблокувати Інтернет для населення.

Якщо повністю відключити інтернет, то в Росії буде рівень життя, як у КНДР. Вони розуміють, що знищать країну. Виробництво зброї також буде на рівні КНДР, яка застрягла у 1950 – 1960-х роках. А як вони будуть продавати нафту? Тіньовий танкерний флот керується через Інтернет. А як шукати покупців? Чи як без Інтернету шукати ті ж китайські "мавіки"?

– зазначив Клімарьов.

В Росії хотіли б, аби населення мало доступ лише до "яндекса" чи "мейл ру". Але це зробити практично неможливо, адже тоді все перестане працювати. Найімовірніше, в цю неділю в Росії також будуть проблеми з Інтернетом у зв'язку з так званими "виборами".

Ситуація в Росії: коротко