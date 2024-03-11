Відповідний лист датований 30 листопада 2023 року, що показує – у переобранні Владіміра Путіна ніхто не сумнівається – ще наприкінці минулого року влада формувала плани на післявиборчий період.
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Трансформація Росії
Українські активісти групи "Кібер Спротив" отримали доступ до пошти помічника директора Інституту наукової інформації з суспільних наук. Зокрема, там вдалося знайти лист голови Держдуми В'ячеслава Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію “дезахіднизаціі” в Росії після виборів.
Лист В'ячеслава Володіна до Владіміра Путіна / InformNapalm
У документі містяться як класичні байки про "неоколоніалістів Заходу і денацифікацію київського режиму", так і цікавіша інформація. У ньому Володін вказує, що Росія потребує трансформації заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Йдеться про так звану "дезахіднизацію". Так, вона містить такі пункти:
- посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
- суверенізацію науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
- посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
- розв'язання питання опозиційних рухів;
- помірну клерикалізацію суспільства в рамках можливого.
На думку голови Держдуми, такі кроки допоможуть трансформувати суспільство і перейти до прискореної мобілізації в післявиборчий період. Відповідні комітети вже готові розпочати напрацювання законопроєктів. Важливо також те, що відповідну концепцію вже погодив перший заступник Голови Адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко.
У документі "ИНИОН" концепція описана більш детально, однак це важко назвати стратегією – вона містить збірку пропагандистських тез. Однак цікаво, те, що росіяни пишуть, що "після завершення СВО в Україні протистояння із Заходом не припиниться, а тільки посилиться". Фактично, це підтвердження, що Росія не планує зупинятися на Україні.
Загроза війни Росії та НАТО
- У Європі відчутна атмосфера підготовки до можливого протистояння з Росією. Зокрема, НАТО проводить на континенті найбільші навчання з часів Холодної війни, до яких залучено 90 тисяч військових з 32 країн. У своїх сценаріях воєначальники НАТО відкрито розглядають Москву як ворога.
- На Заході кажуть, що у разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії світ відчує неминучі наслідки. Голова Пентагону Ллойд Остін зазначив, що після України Кремль не зупиниться – тоді під загрозою опиняться країни Балтії. Це призведе до прямої війни НАТО та Росії.
- Німецький уряд у звіті описав імовірний сценарій можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України. Там назначають, що напад агресора ж вірогідним. Сценарій містить 4 фази: гібридне протистояння, розгортання військ, вибіркові атаки та повномасштабне протистояння.