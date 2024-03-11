Відповідний лист датований 30 листопада 2023 року, що показує – у переобранні Владіміра Путіна ніхто не сумнівається – ще наприкінці минулого року влада формувала плани на післявиборчий період.

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Трансформація Росії

Українські активісти групи "Кібер Спротив" отримали доступ до пошти помічника директора Інституту наукової інформації з суспільних наук. Зокрема, там вдалося знайти лист голови Держдуми В'ячеслава Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію “дезахіднизаціі” в Росії після виборів.

Лист В'ячеслава Володіна до Владіміра Путіна / InformNapalm

У документі містяться як класичні байки про "неоколоніалістів Заходу і денацифікацію київського режиму", так і цікавіша інформація. У ньому Володін вказує, що Росія потребує трансформації заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Йдеться про так звану "дезахіднизацію". Так, вона містить такі пункти:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізацію науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

розв'язання питання опозиційних рухів;

помірну клерикалізацію суспільства в рамках можливого.

На думку голови Держдуми, такі кроки допоможуть трансформувати суспільство і перейти до прискореної мобілізації в післявиборчий період. Відповідні комітети вже готові розпочати напрацювання законопроєктів. Важливо також те, що відповідну концепцію вже погодив перший заступник Голови Адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко.

У документі "ИНИОН" концепція описана більш детально, однак це важко назвати стратегією – вона містить збірку пропагандистських тез. Однак цікаво, те, що росіяни пишуть, що "після завершення СВО в Україні протистояння із Заходом не припиниться, а тільки посилиться". Фактично, це підтвердження, що Росія не планує зупинятися на Україні.

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