Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, с точки зрения человеческого ресурса Путин может еще долго продолжать войну. Но есть другие направления, где ситуация для него значительно хуже.

К теме России остался год до катастрофы: чем обернутся для Путина массированные атаки по НПЗ

Какие есть проблемы в России из-за войны?

Как отметил Рейтерович, ключевой ресурс, который позволяет Путину продолжать войну – финансовый. И здесь у него начинаются проблемы. Выплаты для контрактников достаточно большие. Все это накладывается на инфляцию и большой дефицит российского бюджета.

В Соединенных Штатах уже говорили о коллапсе российской экономики, если удастся усилить санкционное давление вместе с европейскими партнерами. Однако пока стоит рассматривать пессимистический сценарий.

Не стоит сильно увлекаться этим. Нужно исходить из пессимистического сценария, что Россия хватит сил воевать в этом году и в значительной части следующего. У Путина также есть дополнительный инструмент. Он может продолжить войну через урезание социальной сферы в России. Там ему есть где развернуться. Россияне еще не живут так плохо, как в 90-х,

– сказал Рейтерович.

Рискнет ли Путин пойти на такой шаг в случае серьезных проблем с финансированием войны – есть вопрос. Он вполне может бояться внутренней социальной нестабильности в России.

Путин много лет живет в иллюзии, что он решил эти вопросы. Когда же нестабильность вернется, то он не будет знать, как все это решить. Были нефть и газ. Сейчас они не работают, потому что идут только на финансирование войны. И это для него может быть катастрофа. Но пока у него есть время. Главный вопрос, как он, мы и наши партнеры этим воспользуемся,

– отметил Рейтерович.

Проблемы в российской экономике: коротко