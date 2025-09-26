Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, з точки зору людського ресурсу Путін може ще довго продовжувати війну. Але є інші напрямки, де ситуація для нього значно гірша.

Які є проблеми в Росії через війну?

Як наголосив Рейтерович, ключовий ресурс, який дозволяє Путіну продовжувати війну – фінансовий. І тут у нього починаються проблеми. Виплати для контрактників досить великі. Все це накладається на інфляцію та великий дефіцит російського бюджету.

У Сполучених Штатах вже говорили про колапс російської економіки, якщо вдасться посилити санкційний тиск разом з європейськими партнерами. Однак поки варто розглядати песимістичний сценарій.

Не варто сильно захоплюватися цим. Потрібно виходити з песимістичного сценарію, що Росія вистачить сил воювати в цьому році та в значній частині наступного. У Путіна також є додатковий інструмент. Він може продовжити війну через урізання соціальної сфери в Росії. Там він має де розвернутися. Росіяни ще не живуть так погано, як у 90-х,

– сказав Рейтерович.

Чи ризикне Путін піти на такий крок в разі серйозних проблем з фінансуванням війни – є питання. Він цілком може боятися внутрішньої соціальної нестабільності в Росії. І це для нього страшніше, ніж поразка у війні. Адже він завжди може назвати її перемогою.

Путін багато років живе в ілюзії, що він вирішив ці питання. Коли ж нестабільність повернеться, то він не знатиме, як все це вирішити. Були нафта і газ. Зараз вони не працюють, бо йдуть лише на фінансування війни. І це для нього може бути катастрофа. Але поки він має час. Головне питання, як він, ми та наші партнери цим скористаємося,

– зауважив Рейтерович.

Проблеми в російській економіці: коротко