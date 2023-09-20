Положение Путина среди верхушки пошатнулось: во власти России нарастает трещина

Политическое положение диктатора Владимира Путина ухудшается. Между господствующими элитами в России существует раскол, который углубляется.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что среди российских элит нет единого мнения о войне в Украине. Их всех можно разделить на три лагеря.

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Какие настроения у российских элит

Как отметил Эйдман, самая большая группа среди российских элит – персонажи, желающие вернуть положение дел до 24 февраля 2022 года. Тогда они могли жить в свое удовольствие, ездить по миру и ни в чем себе не отказывать. Несмотря на это, они не решаются хоть что-нибудь сделать, чтобы остановить войну.

Следующая группа является самой маленькой по численности. Сюда входят самые большие "отморозки", которые совсем сошли с ума. Они поддерживают ядерный удар и в целом тотальную войну. Сюда относятся и Дмитрий Медведев, и Николай Патрушев, и Вячеслав Володин.

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Некоторых людей можно выделить в группу "авось". Они поддерживают боевые действия и надеются, что все проблемы их минуют, а войну удастся выиграть. Сюда можно добавить и Путина.

Они надеются, что все как-то само разрулится. Или Трамп придет к власти, или Европа замерзнет и начнет сдавать позиции. Они все надеются, но ситуация усугубляется. Путин в результате поляризации этих сил сидит между двумя стульями. Его положение пошатнулось – и он будет становиться все более слабой фигурой,

– заметил Эйдман.

Ситуация в России: коротко